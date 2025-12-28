Al giro di boa triplo brindisi vincente per Erba, Cabiate e Rovello Porro

Triplo brindisi natalizio per le tre squadre lariane protagoniste dell’ultimo turno del girone d’andata nel campionato di Divisione Regionale 1.

Le gare

Il turno infatti ha visto vincere nell’anticipo il Cabiate in casa contro Varedo a cui è seguito il colpo esterno del Rovello a Morbegno e infine posticipo da applausi anche per Le Bocce Erba che ha fatto suo il big match a domicilio contro Lecco chiudendo al giro di boa al secondo posto. Il campionato tornerà dopo la sosta il 9 gennaio.

Il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata del girone B

Cabiate-Varedo 77-58, Agrate-Binzago 73-63, Vimercate-Villasanta 55-68, Morbegno-Rovello Porro 66-82, Le Bocce Erba-Lecco 81-60, FL Monza-Nibionno 74-67, Civatese-Sondrio 90-76.

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Villasanta 22; Binzago, Le Bocce Erba, Agrate 20; Lecco 18; Vimercate 14; Cabiate, Nibionno, Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese 12; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone B

Venerdì 9 gennaio Agrate-Villasanta, Civatese-FL Monza, Cabiate-Sondrio, sabato 10 Morbegno-Erba, domenica 11 Lecco-Binzago, Varedo-Rovello Porro, Nibionno-Vimercate.