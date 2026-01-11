Al giro di boa Villa Guardia corsara, la Vertematese scivola in casa

Il campionato di serie C femminile arriva al giro di boa con le due squadre lariane che hanno giocato d’anticipo già ieri sera, Virata positiva per il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che ha chiuso in bellezza il girone d’andata andando a sbancare il campo della Fernese con una vittoria pesantissima al fotofinish per 63-64 che la consolida al sesto posto e in piena zona playoff. Meno bene invece è andata alla Vertematese che ha fallito l’aggancio al quarto posto al Sondrio che si è imposto al termine di una partita combattuta per 42-53. E settimana prossima il girone di ritorno si aprirà sabato 17 proprio con il derby Villa Guardia-Vertematese.

Il programma del 13° turno ultimo d’andata del girone B

Venerdì 9 gennaio ore 21.15 Fernese-Villa Guardia 63-64, ore 21.30 Vertematese-Sondrio 42-53, Pro Patria-Lecco 53-62; sabato 10 Ardor Bollate-Legnano, Gallarate-Broni; domenica 11 Corsico-Valmadrera, lunedì 12 Gavirate-Tradate.

La classifica del girone B, Serie C

Lecco 24; Gallarate, 22; Sondrio 20; Gavirate 18; Vertematese 16; Villa Guardia 14; Tradate 12; Corsico, Fernese, Legnano, 10; Broni, Bollate 8; Pro Patria 2; Valmadrera 0.