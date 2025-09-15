Al via i campionati dilettantistici: i risultati della domenica

In Prima bene Cassina e Itala, pareggia la Cdg Veniano mentre cadono For Soccer e Aurora Montano. Buona la prima per l'Uggiatese nel Girone X di Seconda.

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell’Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: l’Itala fa suo il derby con l’Aurora, vince anche il Cassina

Girone A – L’Itala di mister Luca De Giovanni supera 1-3 a domicilio l’Aurora e inizia la stagione con tre punti. Successo anche per il Cassina Rizzardi, a cui basta una rete di Mario Nigro per battere l’Union Gorla (1-0). Ottimo pareggio agguantato nei minuti finali per la Cdg Veniano sul campo del Tradate Abbiate (1-1). Niente da fare invece per la For Soccer, che a Ronago si arrende 1-3 al Luisago Grandate e resta ferma a zero punti.

Seconda categoria: parte forte l’Uggiatese nel girone varesino, pari tra Guanzatese e Cda Cavallasca nel Girone G

Girone G – Un punto a testa nel derby del Girone G tra Guanzatese e Cda Cavallasca (1-1). Cade invece in rimonta in casa il Bulgaro di mister Luigi La Rocca contro il Giussano (1-3).

Girone X – Buona la prima per l’Uggiatese di mister Mauro Schena, che sul terreno amico di Uggiate si impone per 2-1 sugli Eagles Caronno Varesino. Sconfitta con un netto 1-4 invece la Concagnese dalla neopromossa Casbeno.

Terza categoria: Real San Fermo, avvio da incubo

Como – Girone A – Sono ben sei le reti che il Valbasca Lipomo rifila ai neroverdi sul terreno di gioco di Lurate Caccivio: non proprio la miglior partenza per la squadra di mister Nicola Iannucci.