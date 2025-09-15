Al via i campionati dilettantistici: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell’Olgiatese.
I risultati della domenica
Prima categoria: l’Itala fa suo il derby con l’Aurora, vince anche il Cassina
Girone A – L’Itala di mister Luca De Giovanni supera 1-3 a domicilio l’Aurora e inizia la stagione con tre punti. Successo anche per il Cassina Rizzardi, a cui basta una rete di Mario Nigro per battere l’Union Gorla (1-0). Ottimo pareggio agguantato nei minuti finali per la Cdg Veniano sul campo del Tradate Abbiate (1-1). Niente da fare invece per la For Soccer, che a Ronago si arrende 1-3 al Luisago Grandate e resta ferma a zero punti.
Seconda categoria: parte forte l’Uggiatese nel girone varesino, pari tra Guanzatese e Cda Cavallasca nel Girone G
Girone G – Un punto a testa nel derby del Girone G tra Guanzatese e Cda Cavallasca (1-1). Cade invece in rimonta in casa il Bulgaro di mister Luigi La Rocca contro il Giussano (1-3).
Girone X – Buona la prima per l’Uggiatese di mister Mauro Schena, che sul terreno amico di Uggiate si impone per 2-1 sugli Eagles Caronno Varesino. Sconfitta con un netto 1-4 invece la Concagnese dalla neopromossa Casbeno.
Terza categoria: Real San Fermo, avvio da incubo
Como – Girone A – Sono ben sei le reti che il Valbasca Lipomo rifila ai neroverdi sul terreno di gioco di Lurate Caccivio: non proprio la miglior partenza per la squadra di mister Nicola Iannucci.