Al via i playoff di DR4, subito ko Btf Cantù e Gigante Inverigo

Sono iniziati questa settimana i playoff del campionato di basket Divisione Regionale 4 maschile.

Le prime sfide dei playoff

Purtroppo le gare inaugurali delle serie di semifinale (tutte al meglio delle tre partite) sono cominciate male per due squadre brianzole. Il Btf Cantù dopo aver dominato il girone G ha perso in casa gara 1 contro Uboldo e ora è chiamato ad impattare la serie per non essere eliminato anzitempo. Stessa situazione per il Gigante Inverigo che ieri sera è stato travolto a Rho e il 1 maggio dovrà fare l'impresa per riequilibrare la serie. Giovedì 25 aprile toccherà invece al Figino aprire la contesa contro il Nelson Somma mentre l'Alebbio Como scenderà in campo solo il 2 maggio contro il Limax Clivio.

Il programma delle semifinali di DR4

Semifinale 1 Btf Cantù- Libertas Uboldo

Gara 1 il 22/4 Btf-Uboldo 59-70, gara 2 il 4/5, gara 3 il 12/5

Semifinale 2 CMB Rho-Gigante Inverigo

Gara 1 23/4 89-51, gara 2 l'1/5, gara 3 l'8/5

Semifinale 3 Figino-Nelson Somma

Gara 1 il 25/4, gara 2 il 3/5, gara 3 il 11/5

Semifinale 4 Limax Clivio-Alebbio Como

Gara 1 il 2/5, gara 2 il 7/5, gara 3 il 10/5

Classifica girone G DR4

Btf Cantù 30; Figino, Alebbio 24; Inverigo, Tavernerio 22; Menaggio 20; Basket Fino 16; Senna 12; Cabiate 10; Cadorago 0.

Classifica girone H DR4

CMB Ro 36; Clivio 26; Nelson Somma, Uboldo 24; Gerenzano 20; Victor Rho 15; Vergiate 13, Tradate 8; Rescaldina 4; Jolly Sport Rho 3.