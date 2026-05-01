Al via i quarti, a segno Tavernerio che schianta Villa Guardia

Hanno preso il via i playoff del girone E del campionato di Divisione Regionale 3 che vedono protagoniste le squadre lariane.
La gara
Subito a segno il Tavernerio che ha rispettato il fattore campo vincendo gara 1 contro Villa Guardia largamente per 75-50.
Domani sera la capolista Alebbio aprirà la serie in casa contro Erba, lunedì invece la prima partita di Lomazzo-Playground Team e martedì Virtus Cermenate-Senna. Tutte le serie al meglio delle tre gare così come quelle dei playout.
Programma quarti di finale playoff girone E
Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna.
Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio; mercoledì 6 Erba-Alebbio, Playground Team-Lomazzo; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate
Playout semifinali girone E
Gara 1: giovedì 7 maggio SB’83 Cermenate-Mariano Comense; domenica 10 Guanzate-Turate,
Gara 2: venerdì 8 Mariano-SB’83; martedì 12 Turate-Guanzate
Eventuali gare3: domenica 17 Guanzate-Turate; martedì 19 SB’83 Cermenate-Mariano