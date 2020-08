Al via il 1° Tennis Lanzo Challenger con i cugini Andrea e Federico Arnaboldi

Bell’evento domenica 9 agosto organizzato dall’Unione Sportiva Lanzo Intelvi.

1° Tennis Lanzo Challenger: le due racchette canturine presenti

Il tennis lariano è pronto a puntare i fari domenica 9 agosto per un evento speciale organizzato dall’Unione Sportiva Lanzo Intelvi, con il patrocinio del comune di Alta Valle Intelvi e della Comunità Montana Lario Intelvese. Presso il Tennis Lanzo dalle ore 16 di domenica prossima si svolgerà la prima edizione del Challenger che vedrà in campo per una volta opposti in un match non ufficiale i due cugini canturini Andrea Arnaboldi, vicecampione italiano da poco, e Federico Arnaboldi, freschi di salvezza raggiunta domenica scorsa nel campionato di serie serie A1 a squadre con il loro TC Genova.

Nel corso della manifestazione i due cugini canturini poi giocheranno con i giovani Under14 del circolo locale. Madrina dell’evento sarà Nikita Pelizon, modella e attrice triestina. L’evento è contingentato ad un massimo di 200 persone di cui 70 in piedi a bordo e lato campo con distanziamento , 80 seduti con distanziamento, 30 ai tavoli con 6 tavoli da 5 persone a bordo terrazza oltre a circa 20 invitati tra autorità e sponsor nella zona club house. Per l’ingresso all’evento occorrerà semplicemente tesserarsi alla USLI anche il giorno stesso al prezzo minimo di 5 euro quale socio ordinario oppure di 10 euro quale socio sostenitore , al socio sostenitore verrà inoltre regalata la maglietta della USLI.

Prima dell’inizio del match verrà ricordato con un minuto di silenzio Enrico Manzoni, storico presidente della USLI e ultimo sindaco di Lanzo, venuto tristemente a mancare recentemente, con una consegna di una targa dal presidente dell’associazione Roberto Manzoni alla famiglia.