Al via il B84 Summer Experience: sport e divertimento a Livigno per i ragazzi della Briantea

È tutto pronto per il B84 Summer Experience della Briantea84: da mercoledì 12 luglio a lunedì 17 luglio partirà la quarta edizione dell’appuntamento estivo di sport e divertimento per i settori pallacanestro dir e atletica della società brianzola.

Sarà la ormai tradizionale cornice di Livigno la base operativa per allenamenti e momenti di condivisione degli atleti insieme al loro staff. Importantissima, infatti, la storica collaborazione con la città e lo Sporting Club, pilastri che ogni anno permettono la realizzazione di un evento suggestivo e ricco di interesse.

La B84 Summer Experience 2023, per la terza volta in Valtellina, vedrà la partecipazione di 16 atleti con disabilità intellettivo relazionale e di un gruppo staff qualificato composto da tecnici e volontari pronti a garantire la buona riuscita dell’esperienza. Gli obiettivi rimarranno sempre gli stessi: crescita e miglioramento delle abilità tecniche con la palla a spicchi, dei fondamentali dell’atletica e tanto altro.

Alla B84 Summer Experience non si parlerà, infatti, solo di sport, ma ogni partecipante potrà sperimentare nuovi spazi di autonomia sorvegliata ritornando a casa fortificato per aver vissuto momenti significativi con la sicurezza di una crescita individuale e di gruppo. Gli allenamenti di pallacanestro si svolgeranno nella Palestra Teola, quelli di atletica nella pista dell’Aquagranda. Il pernottamento sarà all’Hotel Lanz della stessa città valtellinese.

Quest'anno, per la prima volta, vedremo anche la partecipazione di due quote rosa. Il camp di fine anno è un'opportunità di crescita per tutti, atleti e staff. I ragazzi e le ragazze potranno vivere un'opportunità nuova in cui giocare a basket, allenarsi sulla pista di atletica, senza dimenticare l'aspetto dell'autonomia che dell'aggregazione. Invito tutti i partecipanti a vivere dei giorni unici, godendosi ogni istante in una magica cornice, tenendo come obiettivo principale il divertimento!

"Ormai l'appuntamento con la Summer Experience è fisso per la fine stagione dei nostri settori - ha commentato Elena Colombo , vicepresidente di Briantea84 e responsabile dei settori pallacanestro dir-atletica del club canturino - Livigno è un posto meraviglioso, una cornice splendida, dove vivere sei giorni intensi di sport praticando atletica e basket. Questa è la perfetta conclusione di una stagione che ci ha visto crescere sia in termini di atleti che di presenze agli impegni sportivi.

Così, invece, Paolo Nava, tecnico della Bcc Cantù Briantea84:

“Siamo prontissimi per questo classico finale di stagione tra le montagne di Livigno che ci accolgono sempre alla grande - ha aggiunto Nava - Sfrutteremo queste giornate da vivere con gli atleti per creare un gruppo ancora più coeso. Soprattutto per i ragazzi dell’atletica, molti dei quali sono nuovi, ci sarà la possibilità di capire cos’è lo spirito Briantea84 e cosa significa far parte di un gruppo sportivo, fatto di amici.

Cercheremo di sviluppare al massimo il lato dell’essere squadra. Avremo dei nuovi ingressi al camp, ragazzi che sono stati con noi durante la stagione, ma che vivranno per la prima volta questa esperienza, come anche per le due ragazze che parteciperanno. Non trascureremo l’aspetto sportivo, tireremo le somme di quanto fatto fino ad oggi. I progressi sono stati enormi e si sono visti anche i risultati, sfrutteremo questo periodo per gettare le basi in vista dell’anno prossimo, sia nell’atletica che nel basket.

Cercheremo di portare avanti sia il lato tecnico che ludico. È stata un’annata lunga, tosta e ricca di impegni sia per gli atleti che per lo staff che hanno richiesto grandi energie, ma tutto è stato fatto con entusiasmo. Siamo super soddisfatti di quanto fatto, chiudiamo questa annata prima di un po’ di riposo in vista di settembre”.