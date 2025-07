Al via il mercato per la stagione 2025/26 del basket lariano

Pallacanestro minors

Al via la girandola di trattative e movimenti estivi delle società comasche.

Dal primo luglio si è aperta ufficialmente la stagione 2025-26 anche per il movimento della palla a spicchi nostrano e con essa l'attesa girandola del basket mercato estivo.

Basket lariano, mercato aperto

Al via la stagione di trattative e movimenti che interessano anche le società lariane al lavoro per allestire le squadre che parteciperanno i prossimi campionati regionali. Per la verità il movimento nostrano sta vivendo un profondo ridimensionamento, non solo numerico, sia a livello maschile che femminile. In campo maschile, infatti, ci sarà anche nella prossima stagione una sola squadra lariana in Serie C, la Virtus Cermenate, che ha confermato alla guida tecnica coach Edoardo Pogliaghi per ripetere gli ottimi risultati della sua prima annata in gialloblù. Scendendo di una categoria, la situazione migliora ma di poco visto che in Divisione Regionale 1 troveremo solo tre squadre nostrane: Le Bocce Erba che ha confermato coach Corrado Bocciarelli dopo la bella stagione scorsa, il Rovello Porro che ha cambiato la guida tecnica dopo l'addio di coach Luca Rossini (approdato a Binzago) infatti è subentrato il vice Alessandro Monti, a chiudere il terzetto nostrano la Pallacanestro Cabiate che dovrebbe essere ancora affidata a coach Stefano Scotti. In Divisione Regionale 2 ci saranno più squadre lariane ch sis tanno adoperando per costruire i nuovi roster. Per ora il primo colpo di mercato lo ha messo a segno l'Indipendente Appiano Gentile che dopo l'ultima retrocessione ha deciso di aprire una nuova era partendo dall'arrivo del nuovo coach Paolo Zandalini in uscita dalla Kaire Sport Lurate Caccivio che ora sta cercando una nuova guida tecnica. Nuovi allenatori sono annunciati anche a Villa Guardia e Figino mentre a Inverigo dovrebbe essere confermato Riccardo Gorla in coppia con il vice Alessandro Ciceri.

Settore rosa in crisi

Spostandoci in campo femminile la situazione si fa ancora più critica per il movimento lariano. In serie C infatti per ora è sicura del posto le campionato regionale 2025/26 solo la US Vertematese che sarà affidata ancora a coach Luca Zanotti. Spera nel ripescaggio, dopo la recente retrocessione ai playout, il GS Villa Guardia che sarà diretto dal confermato coach Fabrizio Molteni. Niente ripescaggio invece per il Sant'Ambrogio Mariano Comense che ripartirà dalla Promozione e sarà diretto dal confermatissimo coach Dionigi Cappelletti che però ha dato un annuncio clamoroso: "Sarà la mia decima stagione di fila alla guida di Mariano ma anche l'ultima per me e per questa squadra. E' diventato troppo difficoltoso continuare visti i pochi numeri e la difficoltà nel fare reclutamneto non avendo un vivaio dietro". In Promozione scenderà ancora in campo un'altra squadra lariana del Basket Como-Comense.