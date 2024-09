Al via la preparazione di Virtus Cermenate in C, Le Bocce Erba, Inverigo e Rovello Porro in DR1

Tempo di raduni anche per la pallacanestro lariana.

La preparazione

Ad inizio settimana si è ritrovata e ha iniziato a lavorare la nuova Virtus Cermenate affidata al neo coach Edoardo Pogliaghi, unica rappresentante nostrana in serie C maschile. Spostandoci in Divisione Regionale 1 in questi giorni hanno cominciato a sudare anche Le Bocce Erba di coach Corrado Bocciarelli anche lui nuovo sulla panchina erbese,

quindi Il Gigante Inverigo di coach Riccardo Gorla e anche il Basket Rovello Porro del confermatissimo coach brianzolo Luca Rossini. Per tutte dopo la prima fase di preparazione cominciano anche i primi test amichevoli in vista del debutto in campionato che avverrà l'ultimo weekend di settembre.