Albese Volley 12 mesi speciali in compagnia del nuovo calendario 2022 della Tecnotem

Pallavolo femminile e solidarietà

Albese Volley è tornata la bella iniziativa benefica del club del presidente Graziano Crimella .

Albese Volley il ricavato sarà devoluto alla Associazione Luca e Viola ODV impegnata nella lotta alla leucemia

Aspettando di tornare in campo, l'Albese Volley ha voluto regalare a suoi tifosi una bellissima strenna natalizia. Infatti è tornato il tradizionale calendario delle guerriere Tecnoteam per il 2022. Dodici magnifici e divertenti scatti eseguiti dal fotografo Augusto Santini che immortalano le giocatrici albesine protagoniste del campionato di serie A2 per accompagnare i prossimi 12 mesi e per augurare a tutti un indimenticabile anno nuovo. Come sempre l'iniziativa ha una finalità solidale, Infatti l'intero ricavato della vendita dei calendari sarà devoluto alla Associazione Luca e Viola ODV impegnata nella lotta alla leucemia. Il calendario è in vendita da 10 euro ed è disponibile presso:

-Bar "A casa di Lori" in piazza Motta ad Albese con Cassano (aperto tutti i giorni fino a Natale) -Immgilario di Augusto Santini in via Dottesio aComo (aperto tutte le mattine 9-12 fino al 7 gennaio, feste escluse, ed al pomeriggio 15,30 - 18,30 fino al 23).

Classifica aggiornata del girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29; Cda Talmassons 27; Lpm Bam Mondovì 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 21; Tecnoteam Albese Volley Como* 16; Ranieri International Soverato* 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai* 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 3.

*Una partita in meno

Il programma del 2° turno di ritorno del girone B

Domenica 26 dicembre ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi’

Cda Talmassons – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Anthea Vicenza

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania