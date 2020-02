Albese Volley a segno Under18 e Under13 arancioni

Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley cadono in casa Under16 e Under14

Fine settimana tra luci e ombre per il settore giovanile femminile dell’Albese Volley. Bilancio in perfetta parità con due vittorie conquistate da Under18 e Under13 ma anche due sconfitte subite da Under16 e Under14 in casa.

Under 18: bel colpo esterno

Le Under18 orange sbancano il campo della Nuova Team con un secco 3-0. Prossima gara per le U18 CS Alba è in programma domenica 23 febbraio in casa contro il Colverde.

Il tabellino di Nuova Team-CS Alba 0-3

Parziali 24-26, 20-25, 10-25

Under 16: brutto stop casalingo contro Montesolaro

Pesante tonfo casalingo per le U16 arancioni che sono state battute a domicilio dal Montesolaro per 0-3. Prossima partita domenica 23 febbraio ospiti in casa del Senna.

Il tabellino di Cs Alba – Gs Montesolaro 0-3

Parziali : 13-25, 16-25, 13-25

Under 14: Como passa con un secco 0-3

Sconfitta interna anche per le U14 orange battute senza sconti dal Como Volley per 0-3. Prossima gara anticipata a domani giovedì 20 in casa del Villa Guardia.

Il tabellino di Cs Alba – Como Volley 0-3

Parziali: 14-25, 13-25, 18-25

Under 13: baby a segno in trasferta

Bel colpo corsaro per le baby arancioni che passano sul campo del San Giorgio Luraghese al tie break. Ora le u13 sono attese da un doppio impegno domenica 23 febbraio in casa: alle ore 15.30 Alba – Binago e alle 20.15 Alba – Turate.

Il tabellino di San Giorgio Luraghese – Cs Alba 2-3

Parziali: 14-25, 25-14, 25-23, 27-29, 14-16

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU