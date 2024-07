Albese Volley: agli Europei U22 l'Italiavola in semifinale 

Buona anche la seconda per l'Italia Under22 agli Europei di pallavolo femminile in corso dis svolgimento in Puglia dove in veste di assistente azzurro c'è anche il coach dell'Albese Volley Mauro Chiappafreddo.

Agli Europei la firma dell’Albese Volley

Ieri sera le azzurre a Lecce si sono sbarazzate anche dell'Ucraina per 3-0 e con questo risultato volano già in semifinale. L'ultima sfida del girone eliminatorio in programma stasera tra Italia e Turchia servirà per determinare il primo posto.

Il tabellino di ITALIA-UCRAINA 3-0

Parziali: 25-16, 25-14, 25-14

ITALIA: Nervini 8, Eckl 10, Eze 3, Gardini 10, Costantini 6, Adelusi 8, Ribechi (L). Adriano 2, Giuliani, Valoppi, Bartolucci, Marconato, Acciarri, N.e Bellia. All. Mencarelli

UCRAINA: Huseinova 2, Dziuba 9, Starostenko 1, Zharkova 6, Kaplanska M 5, Ratii 3, Vasylieva (L), Herasymcuk, Kucher 5, Nakoskina, Kaplanska, Holod. N.e. Dzendzelovska, Propova. All. Romanovych

Calendario degli Europei U22 donne

Pool 1 a Lecce

Lunedì 1 luglio: Turchia-Ucraina 3-0, Italia-Lettonia 3-0

Martedì 2 luglio: ore 18 Turchia-Lettonia 3-0, ore 21 Italia-Ucraina 3-0

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Lettonia-Ucraina, ore 21 Italia-Turchia

Classifica Pool 1

Italia, Turchia 6; Ucraina, lettonia 0.

Pool 2 a Copertino

Lunedì 1 luglio: Serbia-Polonia 3-0, Rep. Ceca-Portogallo 3-1

Martedì 2 luglio: ore 18 Polonia-Rep. Ceca 3-0, ore 21 Serbia-Portogallo 3-0

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Rep. Ceca-Serbia, ore 21 Portogallo-Polonia

Classifica Pool 2

Serbia 6; Polonia, Rep. Ceca 3; Portogallo 0.

Venerdì 5 luglio a Lecce: semifinali ore 18 e 21

Sabato 6 luglio a Lecce: finali