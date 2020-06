Albese Volley Alice Bocchino rinnova con la Tecnoteam 2020/21

Albese Volley nuovo tassello confermato per il club di B1 femminile.

Albese Volley Entusiasta la schiacciatrice piemontese: “Sono felice di iniziare una nuova avventura con il CS Alba”

Nuovo tassello importante per l’Albese Volley che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di serie B1 femminile 2020/21. Dopo Badini, Zanotto, Gabbiadini, Rolando e Facco anche Alice Bocchino resta alla Tecnoteam per essere un altro punto di forza dell’ambizioso roster di coach Cristiano Mucciolo.

Le parole e le promesse della giovane atleta Torinese riconfermata

“Sono davvero felice di iniziare una nuova avventura ad Albese! La stagione passata, nonostante sia stata interrotta prima del previsto, è stata entusiasmante. Per me si presenta una nuova occasione per crescere, tecnicamente e caratterialmente, e per questo devo ringraziare l’allenatore e la società per la fiducia che mi hanno dato. Non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne e ritrovare le vecchie: ho la fortuna di allenarmi ogni giorno con persone serie ed entusiaste, che mettono il massimo impegno in ciò che fanno. Inoltre nel mio ruolo ho due grandi esempi da seguire, uno stimolo in più per dare il meglio di me in ogni occasione. Sarà il quinto anno lontana da casa, il secondo di convivenza con Vale: ci siamo trovate molto bene insieme e la ringrazio per le belle parole che mi ha dedicato nella sua intervista… Non vedo l’ora di passare nuovi momenti insieme! Infine, spero di rivedere presto il palazzetto pieno dei nostri fantastici tifosi, la nostra arma in più!

Torneremo a farvi divertire… È una promessa!”