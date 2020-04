Albese Volley Alice Bocchino: “Spero di tornare presto, mi sono trovata benissimo”

Albese Volley parla la giovane schiacciatrice della Tecnoteam di B1 femminile.

Albese Volley soddisfatta della mia stagione perchè sono cresciuta e sono riuscita a dare il mio apporto alla squadra

Stagione finita troppo presto per l’Albese Volley ma stagione molto importante e indimenticabile per la giovane schiacciatrice Alice Bocchino che pur partendo dalla panchina si è sempre fatta trovare pronta quando coach Mucciolo l’ha chiamata in causa, contrbunedo e non poco alla crescita della Tecnoteam. Proprio la numero 9 piemontese ha voluto salutare i tifosi e soffermarsi sulla sua stagione in maglia Tecnoteam.

Pensieri e parole di Alice Bocchino

“Sono qui a casa mia, ad Alpignano in provincia di Torino, dove stiamo tutti bene anche se la situazione non è ancora al meglio. Diciamo che poteva essere gestita meglio. Comunque sto bene e trascorro le mie giornate tra i mie gatti studiando e allenandomi. Mi tengo occupata dai”.

Lo stop del campionato è stato una brutta notizia per tutti.

“E’ stato davvero un brutto colpo anche se dopo le prime settimane di stop, la sospensione definitiva ce l’aspettavamo. Dobbiamo però accettarla perché non dipende da noi che siamo impotenti di fronte a qualcosa di più grande di noi e del nostro impegno”.

Una stagione che fino allo stop avete vissuto da protagoniste.

“Personalmente sono contenta perché mi sono trovata benissimo con tutti compagne, staff e società. Molto bene. Sono soddisfatta perché penso di essere cresciuta tecnicamente e anche mentalmente. Certo non è mai facile entrare dalla panchina ma sono contenta del contributo che sono riuscita a dare alla squadra”

Momento più bello?

“Dico la vittoria a Settimo che è stata molto coinvolgente ed emozionante. Poi anche il successo in casa contro Lecco. Una bella partita e una grande soddisfazione”

Tecnoteam bella squadra in campo e anche… sul calendario.

“Diciamo che è stata una bella esperienza anche realizzare il calendario, un momento importante per la squadra anche furori dal campo che ci ha permesso di dare un aiuto e una mano di solidarietà”.

E per il futuro?

“Spero di tornare presto ad Albese e condividere altri bei momenti con i tifosi che sono stati fondamentali per noi in questa stagione”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU