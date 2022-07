Albese Volley Alice Nardo parteciperà agli Europei con l'Italia Under21

Albese Volley buone nuove tinte d'azzurro per una giocatrice del club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley la giovane schiacciatrice della Tecnoteam esordirà il 12 luglio a Cerignola contro l'Ucraina

C'è anche Alice Nardo la schiacciatrice dell'Albese Volley tra le magnifiche 12 convocate azzurre che parteciperanno con la nazionale italiana alla prima edizione dei campionati Europei Under21 che scatteranno martedì 12 luglio in Puglia, a Cerignola e a Andria, per terminare il 17 luglio. Otto le squadre partecipanti: Nardo e le azzurrine sono inserite nella Pool I con Serbia, Austria e Ucraina che si giocherà a Cerignola. Nella Pool II invece giocheranno ad Andria la Turchia Polonia, Danimarca e Israele. Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incociate e nelle finali per l'assegnazione delle medaglie. L’Italia debutterà agli Europei martedì 12 luglio alle 20 contro l’Ucraina ma nell'attesa si preparerà affrontando due amichevoli contro la Turchia oggi, venerdì 8 luglio, alle 19 al Pala Sport di Andria, e poi domani sabato 9 luglio (ore 20) al Pala Tatarella di Cerignola.

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff azzurro

Coach Luca Pieragnoli; vice Stefano Saja; assistente Matteo Ingratta.

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1° turno – 12 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Austria – Serbia

Ore 20.00 Italia – Ucraina

2° turno – 13 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Serbia – Ucraina

Ore 20.00 Austria – Italia

3°turno – 14 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria

Ore 20.00 Serbia – Italia

Pool II: Turchia Polonia, Danimarca, Israele

1° turno – 12 luglio - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Polonia – Danimarca

Ore 20.00 Turchia – Israele

2° turno – 13 luglio - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Israele

Ore 20.00 Polonia – Turchia

3° turno – 14 luglio - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Turchia

Ore 20.00 Israele – Polonia

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 – 1ª Pool I - 2 ª Pool II

ore 20.00 – 1ª Pool II - 2 ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00