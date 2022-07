Albese Volley Alice Nardo vola con la giovane Italia in finale e stasera gioca per l'oro continentale

Albese Volley oggi si chiudono i campionati europei under21 in Puglia con un'atleta Tecnoteam in campo

Albese Volley dopo il successo al rie berak di ieri contro la Trchia, le azzurre alle 20 sfidano la Serbia per il titolo

C' anche un pò di Albese Volley nell'Italia under21 femminile che questa sera alle ore 20 gioca in Puglia la finalissima per il titolo europeo. Già perché con le azzurre grande protagonista è Alice Nardo la giovane schiacciatrice della Tecnoteam che sta vivendo una rassegna continentale di altissimo livello ed è già sicura di salire sul podio dopo il successo ottenuto ieri in semifinale contro la Turchia per 3-2. Un successo sofferto che ha spalancato la porta della finalissima per l'oro che oggi Nardo e compagne giocheranno contro la Serbia già battuta 3-2 nella fase eliminatoria.

Il tabellino della semifinale Italia – Turchia 3-2

(23-25, 25-17, 25-21, 17-25, 15-12)

ITALIA: Omoruyi 15, Graziani 12, Diop 10, Cagnin 14, Nwakalor 11, Bartolucci 4; Armini (L), Frosini 12, Nardo, Marconato, Monza 1. Ne: Bolzonetti. All. Pieragnoli.

TURCHIA: Hacimustafaoglu 4, Ozden 11, Kurt 11, Bukmen 20, Aksoy 14, Sengun 2; Guctekin (L), Adali, Eroktay 1, Salih, Tasdemir 15. Ne: Aksoy (L), Aygun, Guldenoglu. All. Doganci.

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff azzurro

Coach Luca Pieragnoli; vice Stefano Saja; assistente Matteo Ingratta.

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1° turno – 12 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Italia – Ucraina 3-1, Austria-Serbia 0-3

2° turno – 13 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Austria – Italia 0-3, Serbia-Ucraina 3-0

3°turno – 14 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria 3-1

Ore 20.00 Italia-Serbia 3-2 (23-25, 13-25, 25-17, 25-17, 21-19)

Pool A Classifica: Italia 9; Serbia 6 punti; Ucraina 3; Austria 0

Pool B Classifica: Polonia 9; Turchia 6; Danimarca 3; Israele 0.

Pool B 3°turno – 14 luglio

Ore 17.30 Danimarca-Turchia 0-3

Ore 20 Polonia-Israele 3-0

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 – 1ª Pool Italia - 2 ª Pool II Turchia 3-2 (23-25, 25-17, 25-21, 17-25, 15-12)

ore 20.00 – 1ª Pool II Polonia - 2 ª Pool I Serbia 0-3

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Turchia-Polonia

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00 Italia-Serbia