Albese Volley Alice Nardo vola con l'Italia in semifinale agli Europei Under21

Albese Volley è in corso di svolgimento in Puglia la rassegna continentale giovanile.

Albese Volley l'atleta della Tecnoteam protagonista nei successi contro Ucraina e Austria, oggi l'ultima gara eliminatoria contro la Serbia

Sono iniziati a gonfie vele gli Europei Under21 per la nazionale italiana Under21 che vede protagonista anche Alice Nardo l'atleta della Tecnoteam Albese Volley. A Cerignola le azzurre hanno esordito martedì 12 battendo l'Ucraina con un secco 3-1 e ieri hanno concesso il bis travolgendo l'Austria per 3-0 con 10 punti realizzati proprio da Alice Nardo. L'Italia in virtù di queste due vittorie è già qualificata per le semifinali continentali ma oggi gioca per il primato del girone contro la Serbia nell'ultima gara eliminatoria alle ore 20.

Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incociate di sanato 16 e nelle finali di doenica 17 per l'assegnazione delle medaglie.

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff azzurro

Coach Luca Pieragnoli; vice Stefano Saja; assistente Matteo Ingratta.

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1° turno – 12 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Italia – Ucraina 3-1, Austria-Serbia 0-3

2° turno – 13 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Austria – Italia 0-3, Serbia-Ucraina 3-0

3°turno – 14 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria

Ore 20.00 Serbia – Italia

Pool A Classifica: Italia, Serbia 6 punti; Ucraina, Austria 0

Pool B Classifica: Polonia 6; Turchia, danimarca 3; Isarele 0.

Pool B 3°turno – 14 luglio

Ore 17.30 Danimarca-Turchia

Ore 20 Polonia-Israele

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 – 1ª Pool I - 2 ª Pool II

ore 20.00 – 1ª Pool II - 2 ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00