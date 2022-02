Albese Volley alle 19.30 all'assalto di Vicenza per blindare la salvezza

pallavolo femminile news

Si gioca un recupero importante per il campionato di A2 donne.

Albese Volley coach Mucciolo e il presidente Crimella lanciano un appello ai tifosi: "Vi aspettiamo abbiamo bisogno di voi"

Turno infrasettimanale speciale per l'Albese Volley che archiviata la bella prova offerta contro Pinerolo, questa sera alle ore 19.30 torna tra le mura amiche di Casnate per ospitare il recupero contro l'Anthea Vicenza che assume un'importanza capitale. Già perchè vincendo la Tecnoteam metterebbe una serie ipoteca sulla salvezza anticipata per poi potere guardare chissà anche un po' più su. Gara importante e lo sa bene coach Cristiano Mucciolo che avverte:

"Sappiamo quanto vale questa partita e siamo pronti ad affrontare Vicenza con determinazione. Una vittoria ci permetterebbe di fare un passo quasi decisivo verso la permanenza in A2, un risultato importate per la società. Si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto che andiamo ad affrontare con grinta e attenzione. In una gara così importante il valore aggiunto per noi sono i nostri tifosi: li aspettiamo!".

La sfida è in programma alle ore 19.30 e anche il presidente Graziano Crimella si attende un grande pubblico: “Ci auguriamo un buon pubblico che possa dare una carica importante alle nostre ragazze che stanno facendo cose importati come hanno confermato anche a Pinerolo. Per questo chiedo ai nostri tifosi ancora una volta il loro caloroso aiuto anche oggi“. Invariati i prezzi del match di oggi: 8 euro intero e 5 ridotto (Over65 e ragazzi 12-16 anni).

Programma dei recuperi di oggi

Ore 17 Talmassons-Modica, Ore 19.30 Tecnoteam-Anthea Vicenza, ore 20 Pinerolo-Soverato,

Classifica girone B di serie A2 donne

Cda Talmassons 39; Eurospin Ford Sara Pinerolo 37; Lpm Bam Mondovi’ 36; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Tecnoteam Albese Volley Como 24; Club Italia Crai 16; Anthea Vicenza 16; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10; Egea Pvt Modica 4.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone B serie A2 donne

Sabato 19 febbraio

Lpm Bam Mondovì – Ranieri International Soverato

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Doneica 20 febbraio

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

RIPOSA: EGEA PVT MODICA