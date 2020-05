Albese Volley anche Carlotta Zanotto rinnova con la Tecnoteam 2020/21

Albese Volley nuova conferma per il club che giocherà in serie B1 femminile.

Albese Volley la schiacciatrice veneziana vestirà per la seconda stagione di fila maglia numero 10

Continuano le belle notizie e le conferme in casa dell’Albese Volley in vista della nuova stagione sportiva 2020/21 che vedrà la Tecnoetam giocare ancora nel campionato di serie B1 femminile. Dopo le conferme di coach Cristiano Mucciolo e Beatrice Badini proprio in queste ore è arrivato il rinnovo anche di Carlotta Zanotto. La forte schiacciatrice veneziana che l’anno scorso aveva vestito la maglia numero 10 della Tecnoteam ha trovato l’accordo e tornerà anche nel 2020/21 a difendere i colori dell’Albese per la gioia dei, tifosi, staff e prima di tutti del presidente Graziano Crimella.