Albese Volley: anche Eva Zatkovic saluta la Tecnoteam e va in Germania

Porte girevoli in casa dell'Albese Volley. Se in entra la società del presidente Graziano Crimella ha messo già a segno cinque grandi colpi di mercato che portano i nomi di Sara Tajè, Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo, Ylenia Pericati che sono andate ad aggiungersi alle confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi, ora si registra un altro addio illustre.

Il trasferimento in Germania

Dopo l'argentina Daniela Bulaich anche la seconda straniera della passata stagione Eva Zatkovic non vestirà più la maglia della Tecnoteam. Zatkovic infatti ha deciso di intraprendere un'altra avventura professionale in Germania per giocare in un club di serie A che disputerà anche la Champions League. Eva con la maglia numero 8 di Albese è stata protagonista di una buona stagione in serie A2 totalizzando 397 punti in 28 partite disputate oltre a 26 aces e 41 muri. Oltre le due straniere ricordiamo che hanno già salutato Albese anche Cecilia Nicolini, Denise Meli e Silvia Fiori.