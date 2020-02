Albese Volley anche la Tecnoteam si è dovuta fermare

Albese Volley rinviato il 3° turno di ritorno di B1 femminile.

Albese Volley per l’emergenza Coronavirus è a rischio anche la prossima gara di sabato 29 in casa contro Vigevano

L’Albese Volley e tutta la pallavolo nostrana si è fermata nello scorso weekend a seguito del provvedimento preso dalla Fipav nazionale vista l’emergenza Coronavirus. A rischio, ad oggi, anche lo svolgimento della prossima giornata in programma sabato prossimo quando la Tecnoteam dovrebbe ospitare ad Albese la Florens Vigevano. Per capire come e quando si potrà riprendere regolarmente l’attività agonistica della pallavolo nostrana bisognerà aspettare notizie e comunicazioni ufficiali dalla federazione, dalla Regione Lombardia e dal Ministero della salute. Per ora (come da ordinanza) vige il divieto assoluto di manifestazioni sportive con pubblico in ogni settore sportivo, pallavolo compresa.

Questo il primo comunicato federale sulla sospensione del weekend scorso

“La Federazione Italiana Pallavolo, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane, in prima analisi a scopo precauzionale e poi con l’obiettivo di salvaguardare comunque il regolare svolgimento dei Campionati, determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, Serie B1 Femminile – gironi A e B, Serie B2 Femminile – gironi B, C, della giornata in programma nei giorni 22 e 23 febbraio 2020, che sarà recuperata a data da destinarsi.

La FIPAV invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune. La Federazione, rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore”.

Programma del 3° turno di ritorno rinviato

Sabato 22 febbraio Don Colleoni Trescore Balneario – Tecnoteam Volley; Igor Trecate Volley – Florens Vigevano; Esperia Cremona – ProChimica Biella; Lilliput Settimo Torinese – Volley Parella Torino; Conad Alsenese – Arredo Frigo Acqui Terme; Acciaitubi Picco Lecco – Cbl Costa Volpino.

LA CLASSIFICA DOPO 15 GIORNATE

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

