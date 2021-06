Albese Volley ancora a porte chiuse le due semifinali della Tecnoteam contro Cremona

Albese Volley manca poco per l'inizio dl secondo turno di playoff per i club brianzolo di B1 donne.

Albese Volley la vincente sfiderà poi in finalissima la vincente della serie Palau-Picco Lecco

Brutte notizie per i tifosi dell'Albese Volley. Anche le partite di semifinale playoff del campionato di serie B1 femminile in programma sabato 5 giugno a Cremona e mercoledì 9 giugno saranno a porte chiuse Le disposizioni federali infatti vietano ancora per entrambe le gare l’accesso del pubblico in palestra limitando l'ingresso solo a tesserati ed a qualche dirigente accompagnatore. La società di Albese come sempre ha garantito però ai suoi tifosi la copertura di entrambe le partite in diretta sulla sua pagina Facebook già da gara 1 a Cremona in programma sabato 5 alle ore 18 con collegamento per il pre-gara dalle ore 17.50. Stessa copertura anche per il return match in programma come detto alla palestra Pedretti mercoledì 9 alle ore 21. Ricordiamo che la squadra che vincerà questa serie si qualificherà per la finalissima che vale il salto in serie A2 e che la vedrà sfidare la vincente della semifinale che è già iniziata tra Capo d'Orso Palau e Picco Lecco. Due squadre che la Tecnoteam ben conosce avendole affrontate nella stagione regolare nel suo girone. In questo momento la serie vede avanti le sarde di Palau che hanno vinto la gara d'andata nel weekend scorso in casa per 3-2. Tutto quindi si deciderà nel match di ritorno in programma a Lecco sabato sera e che stabilirà la prima finalista.