Albese Volley ancora un buon test per la Tecnoteam contro Costa Volpino

Albese Volley: ieri allenamento congiunto per il team brianzolo di serie B1 donne

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo si è imposto per 4-1 con il team dell’ex Cantù Luciano Cominetti

E’ stato un buon test quello giocato ieri dall’Albese Volley alla palestra Pedretti e vinto per 4-1 contro il Costa Volpino formazione bergamasca di serie B1 allenata dall’ex coach della Libertas Cantù Lucio Cominetti.

Come detto un buon test per la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo sulla strada verso il debutto in campionato previsto per il 23 gennaio a Palau. Spazio per tutte le atlete albesine, ad eccezione di Alice Boccino rimasta ancora a riposo precauzionale anche se in panchina con le compagne. Nella formazione bergamasca anche un ex: Alice Teli, fino a due stagioni fa in maglia Cs Alba.

Il tabellino di Tecnoteam- Costa Volpino 4-1 (parziali 25-21; 25-17; 25-21; 25-16; 13-15)