Albese Volley ancora un buon test per la Tecnoteam contro Mandello

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha battuto 3-1 le lecchesi di serie B2

Prosegue la marcia di avvicinameto dell’Albese Volley verso l’atteso debutto nel campionato di serie B1 femminile. La squadra di coach Cristiano Mucciolo dopo essere tornata ad allenarsi, ieri sera ha svolto un altro allenamento congiunto dopo quello vittorioso di sabato scorso in casa contro la formazione bergamasca paricategoria di Costa Volpino. Ieri sera sempre alla Pederetti di Albese ospite della Tecnoteam è stata la formazione del Mandello, ottima conpagine iscritta al campionato di serie B2 che scatterà anch’esso il 23 gennaio prossimo. Le ragazze di Albese guidate da coach Cristiano Mucciolo hanno superato il Mandello per 3-1 in un buon test che si è ancora una volta giocato a porte chiuse al pubblico per l’emergenza covid. Coach Mucciolo ha dato grande spazio alle giocatrici che finora hanno giocato di meno ed ha avuto ottime risposte da parte di tutte. Per la cronaca le top scorer sono state Irene Baldi e Michela Gallizioli rispettivamnte con 13 e 12 punti ciascuna. Bene anche Bocchino, Castelli, Ghezzi e Mantovani che spesso hanno preso il posto delle compagne titolari.