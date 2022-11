Albese Volley: si è giocato l'8° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley: ancora un ko esterno per la Tecnoteam battuta a Modena per 3-1

Ancora un boccone amaro e una sconfitta esterna pesante da digerire per l'Albese Volley che è tornata da Modena a mani vuote. La Tecnoteam infatti domenica 27 novembre 2022, in occasione dell'8° turno d'andata di serie A2 femminile, è stata battuta sul campo dall'Emilibronzo 2000 Monatle per 3-1 che la lascia al terzultimo posto in graduatoria. Momento davvero non facile per la squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo che dopo aver raggiunto l'1-1 ieri si è poi sciolta perdendo gli altri due set.

L'appello social del presidente Graziano Crimella

Momento come detto non semplice come ha voluto sottolineare via social il presidente Graziano Crimella che ha lanciato un appello ai tifosi:

"Il momento è difficile, inutile negarlo. I motivi di queste prestazioni altalenanti non riesco a spiegarmeli io, così come pure lo staff. L’impegno durante la settimana è massimo, ve lo posso assicurare. Dobbiamo trovare una "quadra" che fino ad ora non abbiamo. I veri tifosi si vedendo adesso. Siamo tutti rammaricatissimi, ma le prime a soffrire sono sicuramente le giocatrici e l‘allenatore. In squadra non abbiamo MERCENARIE. sosteneteci come e più di prima".

Il tabellino di EMILBRONZO 2000 MONTALE - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-1

Parziali 25-21, 23-25, 25-9, 25-19 EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 9, Fronza 10, Visintini 22, Zojzi 22, Rossi 10, Bici (L), Mescoli. Non entrate: Montagnani (L), Bonato, Aguero, Bozzoli, Mammini, Angelini. All. Ghibaudi. TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 1, Cassemiro 3, Veneriano 4, Conti 2, Nardo 6, Gallizioli 13, Rolando (L), Stroppa 12, Pinto 6, Cantaluppi 5, Radice (L), Nicoli. Non entrate: Badini, Bernasconi. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Adamo, Pescatore

Risultati dell'8° turno girone A serie A2 donne

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-21, 30-28, 25-10)

Valsabbina Millenium Brescia-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)

Lpm Bam Mondovi’-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (25-17, 25-18, 25-27, 25-20)

Emilbronzo 2000 Montale-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-21, 23-25, 25-9, 25-19)

Orocash Lecco-U.S. Esperia Cremona 1-3 (29-31, 25-19, 16-25, 14-25)

Club Italia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-21, 27-29, 25-16, 25-22)

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 1); Itas Trentino 17 (5 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 15 (5 – 3); U.S. Esperia Cremona 14 (4 – 4); Bsc Materials Sassuolo 12 (4 – 4); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 4); Orocash Lecco 9 (3 – 5); Emilbronzo 2000 Montale 9 (3 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 – 5); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 6); Club Italia 6 (2 – 6);

Programma del 9° turno d'andata girone A serie A2 donne

Sabato 3 dicembre

Futura Giovani Busto Arsizio – U.S. Esperia Cremona

Domenica 4 dicembre ore 17

Volley Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovi’ ore 16

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – Orocash Lecco

Bsc Materials Sassuolo – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia