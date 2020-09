Albese Volley, Angela Gabbiadini nuova capitana della Tecnoteam 2020/21

Albese Volley, novità importanti dal quartiere generale del club brianzolo ad inizio stagione.

Albese Volley scelti e comunicati tutti i numeri di maglia della serie B1 femminile

Primi allenamenti in casa dell’Albese Volley 2020/21, tanto sudore ma anche entusiasmo e qualche novità. Come quella annunciata poche ore fa dal coach Cristiano Mucciolo che ha comunicato il nome della capitana Tecnoteam per la prossima stagione: “La scelta è ricaduta su Angela Gabbiadini che è il profilo più indicato e ideale per ricoprire questo ruolo”.

Gabbiadini contenta e responsabilizzata dalla fascia di capitano: “Sono super felice di questa carica importante che è anche una grande responsabilità in una stagione in cui la società ha grandi obiettivi. Il fatto di essere indicata come un esempio e un punto di riferimento mi riempe di orgoglio e e mi stimola ulteriormente a fare il meglio e dare il massimo per trasmettere questo in palestra”.

Inoltre la Tecnoteam Albese ha comunicato anche i numeri di maglia delle giocatrici.

Ecco il dettaglio per poterle riconoscere in campo quando scatterà la nuova stagione.

1 – Federica Ghezzi

3 – Valentina Facco

4 – Caterina Cialfi

6 – Angela Gabbiadini

7 – Ginevra Mantovani

8 – Michela Gallizioli

9 – Alice Bocchino

10 – Carlotta Zanotto

11 – Beatrice Badini

12 – Irene Baldi

13 – Giorgia Castelli