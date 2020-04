Albese Volley Angela Gabbiadini: “Per me è stata come una boccata d’aria fresca”

Albese Volley pensieri e parole della schiacciatrice della Tecnoteam.

Albese Volley “Brutto finire così, le cose stavano andando davvero bene e per questo vorrei tornare”

Ancche Angela Gabbiadini schiacciatrice numero 6 dell’Albese Volley stoppata in casa dopo la sospensione del campionato di serie B1 femminile ha voluto inviare il suo saluto a compagne, società e tifosi con un augurio speciale: “Tornare in maglia Tecnoteam al più presto”.

Pensieri e parole con Angela Gabbiadini

“Stiamo tutti bene dai, anche se la giornata in casa è lunga da riempire. Io alla mattina faccio yoga e al pomeriggio prima mi alleno e poi mi dedico ai fornelli. Detto questo però raccicuro tutti a cominciare dal nostro preparatore che sono in forma anzi non sono mai stata così in forma”

E pensare che la sospensione è arrivata all’improvviso prima della trasferta a Trescore. poi più nulla.

“E’ vero all’inizio onestamente non mi sarei mai immaginata che succedesse questo disastro. Poi finchè non è arrivata l’ufficialità della sospensione, speravamo che si potesse continuare ma ce lo aspettavamo ed è stato giusto così. Ma finire così è stato davero brutto. Speriamo di rivederci e ritornare presto”.

Angela ha un pensiero speciale per la sua Bergamo dove vivono i suoi genitori, una delle zone più colpite dal Covid-19.

“La situazione adesso sta migliorando rispetto alle prime settimane che sono state davvero preoccupanti. Io che sono qua Novara i primi gironi ero sempre molto preoccupata stando lontano dai miei. Ora per fortuna tutta la situazione sta rientrando e speriamo continui così”

Fino allo stop definitivo è stata una grande stagione per voi. Quale il ricordo più bello?

“Sicuramente il derby con Lecco: il palazzetto così pieno di gente che ci ha sostenuto e poi vincere una partita pazzesca”

Angela guarda al futuro.

“Il futuro sono sincera mi pare un pò incerto. Mi piacerebbe capire che cosa ne sarà di molte società che con questa crisi faranno fatica e penso sarà un pò tutto un forse. Spero che riusciremo a riprendere la stagione nuova con una nuova normalità perché ci saranno delle normative da rispettare per poter entare in palestra ma necessarie per riprendere piano piano la normalità”

Ovviamente futuro che sarà in maglia CS Alba?

“Ho passato davvero una stagione fantastica e mi dispiaciuto terminare così ma mi ha lasciato davvero tanto di bello che mi porterò negli anni. Per me è stata una boccata d’aria fresca. Perché Albese mi ha fatto sentire da subito in famiglia non mi ha fatto mancare nulla, mi ha coccolato. E poi si lavora bene mi sono trovata bene con società, staff e compagne. Le cose stavano andando davvero bene e per questo vorrei tornare”

Magari in serie A2 se dovessro ripescarvi?

“Ovviemente dipende dalla società ma fosse per me perché no, per me andrebbe bene”

Angela chiude coni saluti speciali per tutti.

“Saluto i tifosi che ci hanno seguito quest’anno. Li ringrazio per il calore e per essere stati con noi in casa e anche fuori perché ci hanno seguito dapertutto. Ringrazio tutte le mie compagne per questa stagione fantatsica poi staff e la società che i ha dato questa grade opportunità”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU