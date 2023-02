Albese Volley: archiviato il ko con Brescia la Tecnoteam pensa alle ultime due gare regolari

Albese Volley si è chiuso il 9° turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Albese Volley coach Mauro Chiappafreddo: "Ora pensiamo alla prossima sfida con Futura Busto con l'obiettivo che resta sempre lo stesso: la salvezza"

In casa dell'Albese Volley è già stata messa in archivio la sconfitta subita sabato sera a sul campo del Valsabbina Millenium Brescia che ha interrotto la serie positiva di cinque vittorie di fila e si guarda avanti. Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che è già proiettato alle ultime due gari di regular season: "Quella di sabato è stata una partita dove Brescia ha dimostrato un gioco importante, noi abbiamo rischiato ma loro ci hanno messo in grande difficoltà e non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Comunque abbiamo sempre lottato ma Brescia ha dimostrato di essere forte, di essere la finalista di Coppa Italia e di meritare le zone di vertice del girone. Noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco ma non è stato sufficiente. Ora ci mancano due partite e quindi la mente va alla gara di domenica prossima contro Busto, contro un altro avversario difficile ma proveremo a rendere cara la pelle. Il nostro obiettivo resta semper lo stesso centrare la salvezza e vogliamo fare quanto di meglio possibile".

I risultati del 9° turno di ritorno del girone A di serie A2 donne

Emilbronzo 2000 Montale-Itas Trentino 0-3 (21-25, 10-25, 20-25)

D&a Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-22, 21-25, 13-25, 13-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

Club Italia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25)

Lpm Bam Mondovi’-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 28-26)

Picco Lecco-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

La nuova classifica del Girone A di serie A2 donne

Itas Trentino 48 (15 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 42 (14 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13 – 6); Bsc Materials Sassuolo 39 (13 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); Orocash Lecco 21 (7 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); Club Italia 9 (3 – 17).

Il programma del 10° turno di ritorno del girone A di serie A2 donne

Domenica 26 ore 15 Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale; ore 17 Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia, Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo, Lpm Bam Mondovi’ – D&a Esperia Cremona, Itas Trentino – Orocash Lecco, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como.

Recuperi del 4° turno

Martedì 21 Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco, mercoledì 22 Lpm Bam Mondovi’ – Itas Trentino, Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio.