Albese Volley: arriva la giovane palleggiatarice Gaia Mancastroppa

Nuovo arrivo in casa dell'Albese Volley. In queste ore infatti la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato l'ingaggio per la stagione di serie A2 2024/25 della giovane palleggiatrice Gaia Mancastroppa nata il 9 gennaio del 2006.

Il nuovo acquisto

Talento e grinta sono le caratteristiche di Mancastroppa che in maglia Tecnoteam e agli ordini di coach Mauro Chiappafreddo, affiancherà Rebecca Rimoldi nel ruolo. Gaia arriva da un club prestigioso quale la Vero Volley dove ha giocato anche in serie A1 oltre a contare varie convocazioni con le nazionali azzurre giovanili. Gaia Mancastroppa è quindi il settimo nuovo acquisto del club albesino che va ad aggiungersi a Carola Colombino, Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati senza dimenticare il gradito ritorno di Irene Baldi, oltre alle confermate Giorgia Bernasconi, Martina Veneriano, Marika Longobardi ed Elena Radice.