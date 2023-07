Albese Volley aspettando il raduno del 17 agosto la Tecnoteam dà i numeri...2023/24

Albese Volley si avvicina il via della nuova stagione per il club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley la capitana Veneriano tiene il suo 2, Zanotto prende l'1 e le due straniere la slovena Zatkovic l'8 e l'argentina Bulaich il 10

Aspettando il raduno di giovedì 17 agosto in casa Albese Volley è tempo di dare i numeri in vista della nuova stagione sportiva di serie A2 femminile. Già perché le giocatrici della Tecnoteam 2023/24 , confermate e nuove hanno scelto i loro numeri di maglia. La capitana Martina Veneriano ha mantenuto il suo 2 così come Cecilia Nicolini il 4. La rientrante Carlotta Zanotto invece ha preso l'1 mentre le due straniere la slovena Eva Zatkovic e l'argentina Daniela Bulaich hanno scelto rispettivamente l'8 e il 10.

I numeri di maglia della Tecnoteam Albese Volley 2023/24

1 Carlotta Zanotto, schiacciatrice

2 Martina Veneriano, centrale, capitana

3 Silvia Fiori, libero

4 Cecilia Nicolini, palleggiatrice

7 Valentina Brandi, palleggiatrice

8 Eva Zatkovic, opposta slovena

9 Giorgia Bernasconi, centrale

10 Daniela Bulaich, schiacciatrice argentina

11 Marika Longobardi, schiacciatrice

16 Giulia Patasce, opposta/banda

17 Denise Meli, centrale

18 Elena Radice, libero

Staff tecnico

Coach Mauro Chiappafreddo (confermato)

Assistenti: David Cardinali (confermato), Davide Biffi(confermato), Emanuele Rizzi (nuovo).