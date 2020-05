Albese Volley Beatrice Badini rinnova con la Tecnoteam

Albese Volley nuova conferma per il club di Graziano Crimella per la serie B1 2020/21.

Albese Volley raggiante la centrale varesina: “Sono felice e carica per una nuova stagione con questa maglia”

Incomincia a prendere forma in casa Albese Volley la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile 2020/21. Dopo i rinnovi di coach Cristiano Mucciolo, del vice Davide Biffi e del preparatore atletico Giuliano Botta, è arrivata in queste ore anche la prima conferma ufficiale per quanto riguarda il roster delle giocatrici. La prima conferma è quella di Beatrice Badini, la centrale varesina che è stata una delle rivelazioni più applaudite nell’ultimo campionato purtroppo sospeso sul più bello quando la Tecnoteam era in vetta della classifica inodore di sogno promozione. Ma Bea ha voluto con entusiasmo proseguire il progetto ambizioso proposto da presidente Graziano Crimella che punta ancora in alto, per la soddisfazione di tutto lo staff tecnico e dirigenziale di Albese ma ovviamente anche della stessa giocatrice.

Le prima parole di Beatrice Badini dopo il rinnovo con la Tecnoteam