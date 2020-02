Albese Volley bel successo orange contro il Rastà

Albese Volley anticipo di Prima Divisione femminile.

Albese Volley prossima gara già domani sera a Brenna

Le buone nuove per l’Albese Volley non arrivano solo dalla serie B1 e dal settore giovanile ma anche dal campionato di Prima Divisione femminile. Merito delle Orange che hanno vinto con pieno merito l’anticipo del 25° turno di campionato superando in casa il Rastà con un secco 3-0. Primo set molto combattuto e risolato solo nel finale dalle locali. Stesso copione anche nella seconda partita mentre più agevole il successo decisivo nel terzo e conclusivo set. Ora le orange del CS Alba di Prima Divisione torneranno in campo già domani sera venerdì 14 febbraio in casa del Brenna per provare a festeggiare San Valentino con un’altra bella vittoria.

Il tabellino di Cs Alba- Gs Rastà 3-0

Parziali 26-24. 25-17. 25-20)

