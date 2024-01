Albese Volley: Brescia cade a Messina e la Tecnoteam ora è davvero vicinissima alla Poule Promozione

Meglio di così non poteva aprirsi il nuovo anno per l'Albese Volley che dopo aver festeggiato sabato la super vittoria contro la Talmassons, ieri ha salutato la sconfitta di Brescia a Messina per 3-2 allungando così il suo vantaggio in classifica.

L'inseguimento

Un solo punto per le bresciane che ora sono distanti 4 lunghezze dalla Tecnoteam quando mancano solo due partite alla fine della regular season. Se la squadra albesina dovesse vincere domenica prossima a Padova, staccherebbe il pass matematico per la Poule Promozione. Intanto chi si gode il momento e l'ultima bella vittoria è proprio il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Sono contento perché è stata una partita importante, giocata bene. Siamo sempre stati presenti e lucidi così abbiamo portato a casa tre punti pesanti. Sono molto soddisfatto perché le ragazze si allenano bene e con grande intensità durante la settimana e i risultati si vendono in partita. Grazie anche al nostro pubblico che ringrazio a nome della squadra perché ci ha sostenuto dall'inizio alla fine e lo invito a continuare a seguirci così".

Programma del 7° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Volley Talmassons Fvg 3-0

Domenica 7 gennaio

Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 27-25, 25-19)

Città Di Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-22, 21-25, 20-25, 25-15, 15-6)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Soverato 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)

Lunedì 8 gennaio

Sirdeco Volley Pescara – Vtb Fcredil Bologna

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Città Di Messina 38 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (9 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 9); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 12); Nuvolì Altafratte Padova 8 (2 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15).

Programma dell'8° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 13 gennaio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Città Di Messina

Domenica 14 ore 17

Vtb Fcredil Bologna – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons Fvg – Sirdeco Volley Pescara