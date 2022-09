Albese Volley: si è aperto il precampionato della squadra brianzola di serie A2 femminile.

Albese Volley: buon primo test per la Tecnoteam che ha sbancato l'Arena di Monza

Buona la prima uscita stagionale per l'Albese che ieri ha disputato un interessate quanto prestigioso allenamento congiunto all'Arena di Monza contro la Vero Volley che milita nel campionato di serie A1 femminile. Contro una formazione di categoria superiore pur incompleta vista l'assenza di alcuni elementi prestati alla nazionale, la Tecnoteam ha giocato un ottimo test imponendosi al meglio dei quattro set con il punteggio di 3-1. Due i set vinti dalle guerriere di coach Mauro Chiappafreddo, uno dalle monzesi, con il quarto giocato a 15 che ha visto nuovamente le ragazze di Albese spuntarla ai vantaggi. Un ottimo test quindi per la Tecnoteam sotto gli occhi del presidente Graziano Crimella. Tecnoteam che tornerà in campo già sabato 17 settembre in casa contro Legnano.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano

Mercoledì 21 settembre Offanengo-Albese

Sabato 24 settembre Albese-Cabiate

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio

Sabato 8 ottobre Albese-Brescia