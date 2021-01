Albese Volley buon ultimo test di fine anno per la Tecnoteam a Milano

Albese Volley si è chiuso in campo il 2020 della squadra brianzola di B1 donne.

Albese Volley dopo l’allenamento congiunto con Club Italia il team di coach Mucciolo a rioso per qualche giorno

L’Albese Volley ha chiuso il suo suo strano 2020 e lo ha fatto giocando un ultimo test amichevole a Milano presso il centro Pavesi contro il Club Italia. Per l’occasione sono state organizzate due partitelle su campi adiacenti: da una parte la formazione titolare della Tecnoteam contro quella tipo della società milanese, sull’altro terreno invece spazio alle secondo linee. Ne è nato un intenso quanto utile allenamento per il gruppo di coach Cristiano Mucciolo anche se non è stato tenuto il punteggio su entrambi i campi. Un ultimo test per restare in forma in vista dei rispettivi impegni che nel 2021 vedranno la Tecnoteam debuttare nel campionato di B1 femminile il 23 gennaio a Palau. In attesa che il 7 gennaio la federazione uffcializzi il nuovo calendario, la squadra di Albese si gode quache giorno di riposo dopo aver riscosso un grande successo anche con il tradizionale calendario di foto. La Tecnoteam tornerà nei prossimi gironi a lavorare in palestra agli ordini dello staff di coach Mucciolo.