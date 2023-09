Albese Volley: buona la prima uscita casalinga della nuova Tecnoteam

Albese Volley: il club brianzolo di serie A2 donne ieri ha giocato i primo test pre campionato.

Buona la prima uscita stagionale dell'Albese Volley che ieri sera sul campo amico del PalaPedretti davanti anche a numerosi tifosi, ha ospitato e battuto la squadra di B1 della Volley Academy Piacenza. Un primo test positivo per la Tecnoteam che si è imposta in tre set per 3-0.

Coach Chiappafreddo aspettando l'arrivo delle due straniere Daniela Bulaic e Eva Zatkovic, impegnate con le rispettive nazionali ha potuto ruotare tutte le sue giocatrici a disposizione comprese le tre giovani Under18. Ricordiamo che la Tecnoteam tornerà in campo giù domani, sabato 9 settembre, per giocare un secondo test alle ore 15.30 in trasferta sul campo dell'Arena di Monza dove il team di coach Mauro Chiappafreddo renderà visita alla Vero Volley Milano formazione di serie A1.

Il tabellino

Parziali: 25-15; 25-18; 25-17 (quarto set 12-15)

Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini 2, Zanotto 11, Longobardi 14, Patasce 14, Meli 10, Veneriano 5, Fiori Libero, Brandi 1, Bernasconi Giorgia 5, Radice libero 2, Bernasconi Camilla, Gerundino, Annoni, Parini. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.