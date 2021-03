Albese Volley “cap” Angela Gabbiadini: “Dispiace per il ko di sabato ma siamo già in palestra per migliorare”

Albese Volley il messaggio della capitana ai tifosi della Tecnoteam.

La sconfitta contro la Picco Lecco non è ancora stat de tutto smaltita in casa dell’Albese Volley che però è già tornata in palestra per preparare l’ultimo impegno di questa prima fase di campionato di serie B1 femminile che sarà in programma sabato 27 marzo sul campo del Novate. Dallo spogliatoio portavoce della Tecnoteam la capitana Angela Gabbiadini che ha voluto inviare il suo pensiero ai tifosi:

“Porgo il saluto ai nostri cari tifosi e voglio ringraziavi a nome mio e di tutta la squadra per il supporto, il sostegno e l’affetto che ci dimostrate ogni sabato. Ci dispiace molto per come è andata la partita di sabato scorso contro Lecco. Ci dispiace tantissimo per il risultato e soprattutto per non essere state all’altezza della sfida. Ora siamo tornate in palestra per lavorare a testa bassa e per preparare al meglio l’ultima gara di questa prima fase. Abbiamo molto su cui lavorare e migliorare ma aspettiamo anche di avere presto notizie sulla seconda fase per poi dimostrare il nostro valore e rendervi ancora orgogliosi di noi. Vi ringrazio ancora di cuore per seguirci numerosissimi, per noi è davvero importante e spero di rivedervi presto in tribuna”.