Albese Volley capitan Angela Gabbiani: “Settimana speciale in vista del derby con Lecco”

Albese Volley il club brianzolo sta preparando il big match del 4° turno di B1 femminile.

Albese Volley sabato 13 la Tecnoteam ospite della Picco nella sfida al vertice che vale il primato del girone

Non è una settimana come le altre in casa dell’Albese Volley. Anzi è una di quelle settimane speciali in cui si respira in palestra già dai primi giorni di allenamento un’atmosfera particolare e un’adrenalina che precede le grandi occasioni. Già perchè sabato 13 febbraio la Tecnoteam sfiderà alle ore 18 al Bione di Lecco l’eterna rivale della Picco pari classifica con gli stessi punti gli stessi set vinti e stessi set persi (1). Insomma la prima grande sfida dell’anno è all’orizzonte e in casa Albese è già iniziata la preparazione sotto la regia di coach Cristiano Mucciolo e a suonare la carica ci pensa la capitana Angela Gabbiadini.

“E’ davvero una settimana fantastica, speciale perchè precede una di quelle partite che si aspettano con più carica e che non si vede l’ora di giocare. Perchè il derby è una partita diversa dalle altre, una sfida speciale, importante per la classifica anche se non ancora decisiva. Una partita partita che si gioca più che con la tecnica con il cuore. Ecco perchè questa settimana è davvero particolare: si prepara un obiettivo ben preciso e questo ci da una carica in più. Purtroppo ci mancheranno i nostri tifosi che speriamo ci seguano come sempre in diretta sui social. Un’assenza che sentiamo quella del nostro pubblico che ci ha sempre seguito con calore anche in trasferta: speriamo che possa tornare presto sulle tribune perchè per noi è un giocatore in più. Nel frattempo dico ai nostri tifosi di seguirci sabato davanti allo schermo perchè ci sarà il derby, una partita a sè molto equilibrata tra due squadre che sono destinate a giocarsi la promozione e noi vogliamo giocarlo apertamente. Abbiamo iniziato bene il campionato con l’esordio vincente a Palau che ci ha dato ancora più consapevolezza a cui sono seguite altre due vittorie importanti in casa. Ora però arriva il nostro obiettivo: la sfida al vertice con la Picco, che vinca il migliore”.

E se lo dice la capitana…

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 13 febbraio ore 18-Picco Lecco- Tecnoteam, Settimo Milanese-Orago, Novate-Palau.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco 9; MondialClima Orago, Capo d’Orso Palau, Coop Novate 3; Visette Settimo Milanese 0 punti.