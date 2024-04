Albese Volley: capitan Veneriano e Longobardi sono i primi tasselli della Tecnoteam 2024/25

Incomincia a prendere forma la nuova Albese Volley 2024/25. Con ancora negli occhi la splendida cavalcata compiuta dalla Tecnoteam nell'ultimo campionato di serie A2 femminile ecco che la società presieduta da Graziano Crimella si è già messa al lavoro per allestire la nuova squadra.

Le conferme

Primo tassello è stata la riconferma di coach Mauro Chiappafreddo vero condottiero delle ultime due annate. Dopo di lui però ecco che sono arrivati anche i primi due rinnovi per quanto riguarda le giocatrici. Il nuovo roster infatti riparte dal capitano Martina Veneriano, centrale classe 1995, che per il quarto anno consecutivo indosserà la maglia della Tecnoteam e sarà un punto di riferimento per coach Chiappafeddo: "Sono felicissima per questa riconferma - ha detto Martina - Ora sono a casa ad Albissola dove sto ricaricando le batterie e le energie dopo questa stagione bellissima e intensa. Non vedo l'ora di riprendere il percorso con Albese verso un'altra annata impegnativa e stimolante, spero ancora ricca di soddisfazioni".

E dopo la capitana proprio in queste ultime ore è arrivata la riconferma anche di Marika Longobardi, schiacciatrice classe 1998, che ha raggiunto l'accordo per proseguire assieme alla società albesina anche per la stagione 2024725.