Albese Volley Carlotta Zanotta: "Il bilancio fino ad ora è positivo ma possiamo migliorare"

Albese Volley dopo le prime sei giornate die serie A2 donne il punto della capitana della Tecnoteam.

Albese Volley "Abbiamo commesso qualche errore lungo il percorso ma anche conquistato nove punti davvero importanti "

Nove punti in sei giornate questo il bottino conquistato dall'Albese Volley nella prima parte di stagione nel campionato di serie A2 femminile valorizzata dalla bella vittoria per 3-0 centrata proprio domenica scorsa contro Modica in casa. Un percorso più che buono per la squadra neopromossa che ora osserverà ora un turno di riposo per tornare in campo domenica 21 novembre. Chi fa il punto della situazione in casa albesina è la capitana Carlotta Zanotto:

"Penso che meritiamo un'ampia sufficienza per questo nostro inizio di campionato. Il bilancio è positivo fino ad oggi. anche se sappiamo che abbiamo fatto qualche errore lungo il percorso. Sappiamo dove dobbiamo lavorare e su cosa possiamo migliorare ma tutto sommato abbiamo portato a casa 9 punti davvero importanti per la classifica e il futuro. Siamo una bella squadre e da parte mia non posso che ribadire che mi piace essere il capitano di questo splendido gruppo che ci mette sempre tanto cuore in ogni partita. Sono fiera davvero di questa squadra, secondo me davvero grande".

La Classifica del girone B di A2 femminile

Cda Talmassons* 15; Lpm Bam Mondovi’ 14; Eurospin Ford Sara Pinerolo* 12; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio* 12; Ranieri International Soverato* 11; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 10; Tecnoteam Albese Volley Como 9; Anthea Vicenza 4; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai* 0; Egea Pvt Modica 0.

Il cartellone del 7° turno d'andata del girone B di A2 femminile

Domenica 14/11 ore 17.00

Cda Talmassons – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Club Italia Crai ore 16.00

Egea Pvt Modica – Lpm Bam Mondovi’ ore 15.30

Riposa Tecnoteam Albese