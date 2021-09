Albese Volley Carlotta Zanotto è il nuovo capitano della Tecnoteam 2021/22

Albese Volley weekend di lavoro per la squadra albesina con 3 amichevoli ravvicinate un annuncio importante.

Con ancora negli occhi la splendida cerimonia di premiazione che si è svolta in Regine Lombardia giovedì scorso, l'Albese Volley di A2 si prepara ad affrontare un weekend intenso di lavoro sul campo con ben tre amichevoli ravvicinate. Si comincia già stasera, sabato 18, a Mariano Comense dove la Tecnoteam sarà impegnata in un allenamento congiunto con il Team Danimarca alle ore 20.30. Meno di 24 ore dopo alle 16 di domenica 19 la Tecnoteama tornerà sul campo di Mariano per affrontare uno secondo scrimmage contro la Picco Lecco già incontrata pochi giorni fa al Bione. Quindi, settimana prossima mercoledì 22 alle ore 18 la squadra di coach Cristiano Mucciolo sarà a Brescia contro una pari grado (anche se nell'altro girone della A2). Intanto la società ha annunciato che la nuova capitana della squadra di serie A2 è Carlotta Zanotto al suo terzo anno ad Albese. Sarà lei ad avere i gradi di capitana della Tecnoteam 2021/22: "Sono felicissima di essere stata scelta come capitano per rappresentare la società e portare alto il nome di Albese ma anche per rappresentare una squadra che ha lavorato tanto e continuerà a farlo. E' veramente un grande onore. Non è la prima volta in carriera ma spero di esserne all'altezza sono davvero onorata e spero di riuscire a rappresentare i valori del nostro club in cui credo molto ma anche trasmetterli alle più giovani e alle nuove arrivate. Spero che le mie compagne abbiano fiducia in me e loro sanno che io sarò sempre a loro disposizione in campo e fuori. Siamo in piena preparazione e stiamo lavorando tanto sia fisicamente che per trovare i nuovi equilibri tecnico-tattici. Stiamo cercando la "quadra" anche con le amichevoli per trovare la nostra identità di squadra. Il percorso è ancora lungo ma siamo sulla strada giusta perché siamo davvero tutte delle grandi lavoratrici. Questa Tecnoteam è proprio un bel gruppo che può fare bene". parola di capitano.