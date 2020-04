Albese Volley Carlotta Zanotto: “Sarebbe stato bello concludere il percorso iniziato”

Albese Volley Parla la schiacciatrice numero 10 della Tecnoteam

Albese Volley “Grazie a tutti perché sono stata come a casa, in famiglia”

Campionato finito per la serie B1 femminile, stoppato dal coronavirus, ma in casa dell’Albese Volley non manca il sorriso anche in questo momento di difficoltà senza campo. Lo conferma Carlotta Zanotto la schiacciatrice numero 10 della Tecnoteam che ha trovato il tempo per salutare compagne, società e tifosi ma anche fare il punto della situazione da casa sua.

Pensieri e parole di Carlotta Zanottob

“La cosa più importante in questo momento è la salute di tutti. Io sto bene e stanno bene i miei cari, spero stiano bene tutti i nostri tifosi. Purtroppo questa situazione era imprevedibile. Nessuno poteva aspettarsi o prevedere tutto questo soprattutto la mia generazione e quelle più giovani. E’ una situazione difficile da accettare e da affrontare . Ma ripeto in questo momento la salute è la cosa più importante per tutti. Quindi ritengo sia stata giusta la scelta della federazione di sospendere i campionati”.

Passare le giornate senza volley e in casa non è facile.

“Diciamo che cerco di allenarmi, cucinare, studiare e coltivare le mia passioni. Ho più tempo da dedicare anche al mio ragazzo. Dai cerco di prendere le cose positive di questa situazione e sempre con il sorriso”.

Certo che dispiace terminare una stagione che vi stava regalando grandi soddisfazioni oltre il primo posto in codominio con Lecco.

“Sarebbe stato bello concludere la stagione. Da quel sabato di fine febbraio quando hanno fermato il campionato ho sperato di poter continuare a giocare e di concludere il percorso che avevamo iniziato insieme. Perché abbiamo iniziato un percorso, Abbiamo avuto alti e bassi, momenti di difficoltà ma stavamo migliorando non solo pallavolisticamente. Come squadra ognuno aveva capito il proprio ruolo e stavamo raggiungendo la consapevolezza che raramente si raggiunge. Questo è il rammarico più grande per quello che potevamo fare”.

Carlotta guarda anche al futuro

“Certamente mi piacerebbe già domani tonare ad Albese per ritrovare compagne staff e tifosi. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno in casa come in trasferta, Un caro saluto alle mie compagne che comunque vedo spesso in video chiamata, allo staff e alla società. Grazie a tutta Albese perché ci hanno fatto sentire come in casa, in famiglia”

