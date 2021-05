Albese Volley Carlotta Zanotto sprona la Tecnoteam: “Siamo cariche e vogliamo andare avanti”

Albese Volley vigilia del secondo turno dei playoff di B1 donne in casa del club brianzolo.

Albese Volley la squadra lariana in gara 1 ospietrò ad Albese (ore 21) l’Esperia Cremona: in palio la finale

E’ vigilia di semifinale per l’Albese Volley. Già perchè dopo aver superato brillantemente i quarti di finale con una bella doppia vittoria contro Ostiano ora la Teecnoteam conta le ore che la dividono dal secondo turno di questi avvincenti playoff promozione di B1 femminile. Domani sera, sabato 29 maggio alle ore 21 presso la palestra amica della Pedretti di Albese la squadra di coach Cristiano Mucciolo aprirà la serie di semifniale ospitando l’Esperia Cremona che in settimna in un back to back ravvicinato ha eliminato al golden set la Vivisette Settimo Milanese. Una sfida prevista alla vigilia e che promette di essere aperta ed equilibrta ma soprattutto stabilirà il nome della finalista che si giocherà il salto in serie A2 2021/22. La prima gara si giocherà come detto sabato 29 maggio alle ore 21 presso la palestra Pedretti di Albese mentre gara 2 è in programma la settimana successiva a Cremona sabato 5 giugno quando se sarà necessario si giocherà il golden set per decidere la squadra che si qualificherà per la finalissima.

Nello spogliatoio della Tecnoteam carica l’ambiente la banda numero 10 Carlotta Zanotto.