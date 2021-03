Albese Volley Caterina Cialfi carica la Tecnoteam: “Non vediamo l’ora di giocare contro Lecco”

Albese Volley viglia speciale in casa del club brianzolo in vista del big match con la Picco.

Vigilia speciale in casa dell’Albese Volley che sta affinando giochi e schemi in vista della grande sfida al vertice del girone B1, di serie B1 femminile che domani, sabato 20 marzo, alle ore 21, la vedrà ospitare la rivale storica Picco Lecco alla palestra Pedretti. Una sfida che mette di fronte la Tecnoteam prima in classifica con un solo punto di vantaggio sulla seconda la Picco che però all’andata s’impose a Lecco per 3-2 con una rimonta incredibile coronata al tie break.

Ultime ore di preparazione intense in casa Albese come ammette la palleggiatrice Caterina Cialfi.

“Abbiamo lavorato molto in questa settimana per prepare la partita di sabato, ora cercheremo di sistemare gli ultimi dettagli per arrivare pronte al match e poi che vinca il migliore. Sappiamo che sarà una partita complicata sotto ogni aspetto contro una squadra molto forte ed esperta quindi anche la componente mentale sarà importante. Mi aspetto una bella battaglia che non vediamo l’ora di giocare. Noi in questo girone e mezzo siamo cresciute e migliorate, abbiamo trovato più feeling anche se forse abbiamo avuto poche occasioni per capire fino a dove possiamo spingerci perché molte partite sono state semplici. Siamo prime anche se solo di un punto ma vogliamo provare a restarci. Ripeto ci aspetta una grande partita, dura ma noi non vediamo l’ora di giocarla. Non avremo i nostri tufosi sulle tribune ma sono sicura che in tanti ci seguiranno e ci sosterranno da casa”.