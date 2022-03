Albese Volley Caterina Cialfi saluta la Tecnoteam e l'attività agonistica: "Sono felice e orgogliosa"

pallavolo femminile news

Albese Volley una grande protagonista del club brianzolo lascia la pallavolo giocata.

E' calato il sipario su questa splendida stagione dell'Albese Volley che da neopromossa in serie A2 femminile ha saputo non solo conquistare in anticipo la salvezza (senza dimenticare il biglietto per le finali di Coppa Italia di categoria) ma anche terminare la regular season al 4° posto che le è valso il passa per i playoff poi chiusi con il doppio ko negli ottavi contro Sassuolo. Poco male per questa eliminazione perché in casa della Tecnoteam c'è la consapevolezza di aver giocato e vissuto una stagione straordinaria, la prima in serie A, una stagione storica. Una stagione che si è chiusa mercoledì sera al PalaFrancescucci di Casnate al termine di gara 2 di playoff tra gli applausi del pubblico amico.

Un pubblico numeroso che ha voluto anche applaudire per l'ultima volta in maglia Tecnoteam una delle grandi protagoniste delle ultime stagioni quali Caterina Cialfi che ha deciso di chiudere la carriera agonistica per dedicarsi alla sua attività professionale in ospedale che la vede specializzanda in medicina al Sacco di Milano. Proprio Cialfi ha voluto ripercorrere questa bella stagione, la sua ultima in maglia Tecnoteam: "Sono innanzitutto felicissima e orgogliosa di avere concluso bene questa bella stagione. A prescindere dalla sconfitta nei playoff. Perchè in questa stagione abbiamo costruito tanto e siamo state brave a fare tanti passi avanti. Sono davvero orgogliosa della nostra squadre e del nostro pubblico che è venuta a vederci per sostenerci sempre. Siamo una squadra di una paese piccolo e vedere così tanta gente che viene a tifare per noi è stato davvero molto bello. Conferma come la società e il presidente hanno creato davvero un bell'ambiente di pallavolo, una vera famiglia. Complimenti al presidente, alla società e a tutti".