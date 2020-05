Albese Volley Caterina Cialfi: “Sono entusiasta e voglio portare qualcosa alla mia nuova squadra”

Albese Volley le prime parole del neo acquisto della Tecnoteam 2020/21.

Albese Volley la palleggiatrice milanese: “Conosco da tempo la società del presidente Crimella ed è la scelta più giusta per me”

Ora è ufficiale Caterina Cialfi è una nuova giocatrice dell’Albese Volley. La 25enne palleggiatrice milanese ex Busto Arsizio è il primo colpo di mercato della Tecnoteam 2020/21 e oggi ha posato con la sua nuova maglia al fianco del presidente Graziano Crimella nel giardino dell’azienda di Lomazzo.

Queste le sue prime dichiarazione da neo giocatrice della Tecnoteam

“Sono veramente contenta di questa scelta – dice Caterina – Conosco la società di Albese da tanto tempo, avevo visto nel recente passato anche la finale contro Vicenza per andare in serie A2. La seguo da molto ed essendo di Milano penso che questa sia la scelta che più entusiasmante per me. Sono pronta e spero di portare qualcosa di più alla mia nuova squadra”.

Caterina si presenta ai suoi nuovi tifosi: “Ho iniziato a giocare a pallavolo a 14 anni come centrale all’oratorio e poi grazie a mio marito Alessio Trombetta, quando sono passata alla Pro Patria, ho cambiato ruolo e ho cominciato a palleggiare. Nella mia carriera ho avuto tante soddisfazioni anche a Vicenza e nelle ultime tre annate con Busto. Ora sono felice di iniziare questa nuova avventura con la Tecnoteam a cui spero di portare il mio aiuto. Ai tifosi mando un abbraccio grande. Spero di vederli presto e di superare tutti insieme il prima possibile questo periodo”.

La scheda di Caterina Cialfi

Nata a Milano 17/8/1995, ruolo palleggiatrice, altezza 176 centimetri

2012/13 Unendo Yamamay Busto Arsizio in A1

2013/14 Obiettivo Risarcimento Vicenza in A2

2014/15 Obiettivo Risarcimento Vicenza in A2

2015/16 Unendo Yamamay Busto Arsizio in A1

2016/17 Unendo Yamamay Busto Arsizio in A1

2017/18 Futura Volley Giovanni Busto Arsizio in B1

2018/19 Futura Volley Giovanni Busto Arsizio in B1

2019/20 Futura Volley Giovanni Busto Arsizio in A2

2020/21 Tecnoteam Albese Volley in B1