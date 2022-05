Albese Volley Cecilia Nicolini è la nuova palleggiatrice della Tecnoteam

pallavolo femminile news

Albese Volley inizia a prendere forma la squadra albesina di serie A2 2022/23

Inizia a prendere forma la nuova Albese Volley che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile 2022/23. Dopo le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto ecco che il club del presidente Graziano Crimella ha messo a segno il primo colpo di mercato : si tratta dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini nell'ultima stagione con la Talmasson inA2. Questo il benvenuto del presidente Graziano Crimella: "Conosco Cecilia da tanti anni e in tante occasioni l’ho avuta come avversaria, prima in B1 e quest’anno anche in serie A. Da sempre ho apprezzato la sua bravura e serietà. Sono felicissimo di averla con noi. Ringrazio anche Paolo Bongiorno, suo procuratore, che ha avuto una parte importante per la chiusura della trattativa, per la verità una trattativa lampo. Un grosso benvenuta a lei da parte di tutti noi!"

La nuova palleggiatrice della Tecnoteam come detto è nata il 18 giugno 94 a Fiorenzuola e vive a Codogno. Nicolini ha iniziato nel 2011/12 a Crema in A2 per poi passare a Montichiari nella stessa categoria dove ha giocato anche due stagioni a Pavia in A2 prima di andare nel 2016/17 alla Properzi Lodi in B1. Sempre B1 negli anni seguenti ha giocato da protagonista a Settimo Torinese e ad Offanengo per poi tornare in A2 nel 20/21 a Busto con la Futura Volley Giovani. Nell'ultima annata invece è stato punto di riferimento della Cda Talmasson con cui ha giocato contro la Tecnoteam. Ora invece per Cecilia si apre una nuova avventura proprio con i colori della Tecnoteam dove punta ad essere una colonna.