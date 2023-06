Albese Volley: annuncio importante in casa del club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley: che colpo per la Tecnoteam 2023/24, torna Carlotta Zanotto!

Un gradito ritorno in casa dell'Albese Volley va a rinforzare la squadra che disputerà il campionato di serie A2 femminile 2023/24.

Già perché dopo le conferme di Martina Veneriano, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini ed Elena Radice ma anche i nuovi arrivi di Silvia Fiori, dell'argentina Daniela Bulaich, della schiacciatrice Marika Longobardi e della giovane palleggiatrice Valentina Brandi, ecco che il mosaico della nuova Tecnoteam si arricchisce di un grande ritorno: quello di Carlotta Zanotto.

Dopo una stagione come team manager "Otta" Zanotto ha deciso di rimettere la maglietta di Albese e tornare in campo in serie A2. Per la verità la Zanotto non ha mai smesso di giocare visto che l'ultima stagione l'ha disputato in serie B1 con la Clerici Auto Cabiate centrando una storica salvezza.

Ora è arrivata la decisione di tornare ad indossare la canotta della Tecnoteam dove già nel recente passato ha scritto pagine memorabili come nella stagione 20/21 quando da capitana ha trascinato le sue compagne alla storica promozione in A2. Dopo la prima stagione da capitana in A2 Carlotta aveva maturato la decisione di lasciare la squadra per ricoprire il ruolo di Team Manager e di commentatrice delle gare interne di Albese.

Ora Otta è pronta per un nuovo capitolo della sua lunga carriera.

Carriera di Carlotta Zanotto