Albese Volley: che super Tecnoteam, cambia marcia e va a sbancare Offanengo

Albese Volley si è giocato ieri il 4° turno di ritorno del campionato A2 donne.

Albese Volley: la squadra lariana trascinata dall'mvp Nicolini si è imposta in rimonta per 1-3 superando in classifica gli avversari

Il turno infrasettimanale ha portato bene all'Albese Volley che nel momento più delicato di questo inizio di 2023 ha ritrovato se stessa e ieri sera ha sfoderato una super prova andando a sbancare il PalaCoim di Offanengo. Una vittoria pesante in rimonta per la Tecnoteam che si è imposta con un meritato 3-1 dopo che aveva iniziato male perdendo il primo set per 25-11. Ma sull'orlo del baratro le guerriere albesine hanno cambiato faccia e marcia sfoderando una rimonta incredibile trascinate dall'mvp Cecilia Nicolini, ex di turno che ha poi dichiarato a fine gara: "Sono felicissima di questa vittoria. Abbiamo iniziato contratte, non è facile quando le cose non vanno al meglio Ma super-brave tutte a girare la gara. Tre punti che ci volevano e che contano più del titolo di Mvp per me. Brave tutte le mie compagne". Con questa vittoria salutare quanto preziosa la Tecnoteam supera in classifica proprio Offanengo e può preparare la meglio e con entusiasmo rinnovato la delicata prossima trasferta di sabato a Cremona.

Il tabellino di CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO - TECNOTEAM ALBESE 1-3 Parziali 25-11, 23-25, 22-25, 17-25

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 11, Anello 5, Martinelli 19, Trevisan 15, Pomili 7, Galletti 5, Porzio (L), Anello 2, Cattaneo 1, Casarotti. Non entrate: Grassi (L), Tommasini, Menegaldo, Marchesi. All. Bolzoni.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 9, Pinto 19, Veneriano 6, Conti 12, Cassemiro 10, Gallizioli 2, Rolando (L), Bernasconi 4, Cantaluppi 1, Nicoli. Non entrate: Nardo, Badini, Stroppa (L), Radice. All. Chiappafreddo.

Risultati del 4° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Club Italia-Emilbronzo 2000 Montale 1-3 (20-25, 16-25, 25-15, 22-25)

Volley Hermaea Olbia-D&a Esperia Cremona 3-1 (25-20, 18-25, 25-23, 25-22).

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 10); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (6 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 10); Club Italia 9 (3 – 12);

Programma del 5° truno di riotno girone A serie A2 donne

Sabato 21 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 22

Lpm Bam Mondovi’ – Valsabbina Millenium Brescia, Volley Hermaea Olbia – Bsc Materials Sassuolo, Orocash Lecco – Emilbronzo 2000 Montale, Futura Giovani Busto Arsizio – Chromavis Eco Db Offanengo, Itas Trentino – Club Italia.