Albese Volley, Chiappafreddo coach Tecnoteam: "Con Soverato gara importante ma ho fiducia nella mia squadra"

Archiviate le prime due sconfitte stagionali in casa dell'Albese Volley c'è tanta voglia di tornare in campo e provare a sbloccare lo 0 in classifica. L'occasione si presenterà domenica 22 tra le mura amiche di Casnate dove alle 17 la Tecnoteam ospiterà il Volley Soverato per il 3° turno di serie A2 donne.

Alla vigilia di questo importante impegno casalingo coach Mauro Chiappafreddo fa il punto:

"E' vero è una partita importante per noi quella contro Soverato. Arriviamo da due gare in cui siamo riusciti a vincere solo un set ma comunque abbiamo espresso un buon gioco. Stiamo cercando gli automatismi con le giocatrici nazionali che sono arrivate da poco e lavoriamo quotidianamente per portare a casa il risultato quanto prima. Personalmente ho molta fiducia nella mia squadra e domenica avremo bisogno anche del nostro pubblico che aspetto numeroso a Casnate".

Biglietteria aperta al palazzetto dalle ore 15,30, si gioca alle 17. Non è prevista prevendita online.

Programma del 3° turno Girone A Serie A2

Domenica 22 ottobre, ore 17:

Cda Volley Talmassons Fvg – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Soverato

Città Di Messina – Vtb Fcredil Bologna

Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio

Sirdeco Volley Pescara – Valsabbina Millenium Brescia

Classifica Girone A Serie A2 femminile

Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 5 (2 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 5 (2 – 0); Città Di Messina 5 (2 – 0); Volley Soverato 3 (1 – 1); Nuvolì Altafratte Padova 1 (0 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 1 (0 – 1); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 0 (0 – 2); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 2).